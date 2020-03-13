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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi

EPDK korona ile mücadelede 20 bin metreküp ilave etanol sağlanacağını duyurdu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), benzin türlerine etanol karıştırılma zorunluluğunun 3 ay askıya alınmasıyla Kovid-19 salgını nedeniyle talebin arttığı dezenfektan ve kolonyaların üretiminde yaklaşık 20 bin metreküplük ilave etanol kapasitesi sağlanacağı açıkladı.

13.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:35
EPDK korona ile mücadelede 20 bin metreküp ilave etanol sağlanacağını duyurdu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), benzin türlerine etanol karıştırılma zorunluluğunun 3 ay askıya alınmasıyla Kovid-19 salgını nedeniyle talebin arttığı dezenfektan ve kolonyaların üretiminde yaklaşık 20 bin metreküplük ilave etanol kapasitesi sağlanacağı açıkladı.


EPDK'dan edinilen bilgiye göre, yenilenebilir enerji politikalarına uyum sağlanması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve tarım sektörünün desteklenmesi amacıyla 2013'ten itibaren yerli tarım ürünlerinden üretilen etanolün benzinle harmanlanmasına ilişkin zorunluluk uygulanmaya başlandı. Benzin türlerine yüzde 2 etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülük 2014'te yüzde 3 seviyesine çıkarıldı. Yerli tarım ürünlerinden üretilen 95 bin metreküp etanol, 2018'de yükümlülüğü olan rafineri ve dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından benzinle harmanlanarak piyasaya arz edilirken, bu miktar yüzde 3,17 harmanlamaya denk geldi. Böylece yıllık yaklaşık 250 milyon liralık akaryakıt ikamesi ürünün üretilmesi sağlandı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınına karşı alınacak tedbirler kapsamında artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretimle karşılanması için EPDK'dan talepte bulundu. EPDK talebin petrol piyasasına etkilerini değerlendirerek, 13 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere rafineri ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin benzin türlerine yüzde 3 etanol harmanlama zorunluluğunu 3 ay süreyle askıya aldı.


Kalite ve fiyatları etkilemeyecek


Söz konusu kararla Kovid-19 salgını sebebiyle talebin arttığı kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılabilecek yaklaşık 20 bin metreküplük ilave etanol kapasitesi oluşacak. Etanolün benzin türlerinin üretiminde kullanılmaması benzinin kalitesini etkilemiyor. Uygulamanın benzin talebinin karşılanmasına ve akaryakıt fiyatlarına olumsuz etkisi olmayacağı gibi bu düzenleme benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin bir yasak anlamına da gelmiyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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