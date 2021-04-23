EPDK kararları
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EPDK kararları

EPDK kararları
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Rafinerici lisansı sahipleri, rafineriye boru hattı ile bağlı lisanslı LPG depolama tesislerinden LPG depolama hizmeti alabilecek.

Rafinerici lisansı sahipleri, rafineriye boru hattı ile bağlı lisanslı LPG depolama tesislerinden LPG depolama hizmeti alabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.?

Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında faaliyette bulunan rafinerici lisansı sahipleri, rafineriye boru hattı ile bağlı lisanslı LPG depolama tesislerinden LPG depolama hizmeti alabilecek.

Öte yandan, Çorum Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ ile Enerya Konya Gaz Dağıtım AŞ'nin, 2017 yılı ile 2021 yılı arasını kapsayan ikinci tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

Perakende satış tarifeleriyle, şirketlerin sistem kullanım bedeli üst sınırları yeniden düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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