EPDK kararları
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EPDK kararları

16.01.2021 09:19 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:22
EPDK kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) üç doğal gaz dağıtım şirketinin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararı revize edildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) üç doğal gaz dağıtım şirketinin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararı revize edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksa Tokat Amasya Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Aksa Siirt Batma Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Torosgaz Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım AŞ, 2017 ile 2021 arasını kapsayan ikinci tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

Perakende satış tarifeleriyle şirketlerin sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi. Söz konusu kararlar, yayın tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Ayrıca, Elektrik Piyasasında Önlisans ve Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı kabul edildi.

Öte yandan, EPDK tarafından, Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararda değişiklik yapıldı.

Buna göre, ham petrol, madeni yağ, baz yağ, benzin türlerine harmanlanan ürün ve motorin türlerine harmanlan ürünler GTİP numarasına göre işleme alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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