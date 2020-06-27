EPDK kararları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 4 şirketin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararları revize edildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 4 şirketin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararları revize edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret AŞ, Armadaş Arsan Maraş Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım AŞ ve İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt AŞ'nin sistem kullanım bedeli üst sınırları revize edildi.

Söz konusu kararlar, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA