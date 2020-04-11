SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› EPDK kararları - Ekonomi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi

EPDK kararları

Spot boru gazı ithalat kapasitesi rezervasyon hakkı kazanacak lisans sahiplerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak talep toplama ve yarışma, 24 Nisan'da elektronik platformda gerçekleştirilecek.

11.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:02
EPDK kararları

Spot boru gazı ithalat kapasitesi rezervasyon hakkı kazanacak lisans sahiplerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak talep toplama ve yarışma, 24 Nisan'da elektronik platformda gerçekleştirilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında, 2020 gaz yılı için yapılması gereken mayıs ayı talep çağrısının EPDK internet sitesinde ilan edilmesini takiben yapılacak talep toplama ve yarışması, 24 Nisan'da EPDK tarafından işletilen elektronik platformda gerçekleştirilecek.

Talep toplama 24 Nisan'da 10.00-10.30'da, yarışma ise 11.00-11.15'te yapılacak.

Talep toplama ve yarışmaya katılmak isteyen ithalat (spot) lisansı sahipleri, istenen belgeleri daha sonra asılları postadan veya elden EPDK'ye teslim edilmek şartıyla Kayıtlı Elektronik Posta üzerinden 17 Nisan saat 17.00'ye kadar EPDK'ye sunacak.

EPDK tarafından yapılacak inceleme sonucunda talep toplamaya katılım hakkı elde eden lisans sahipleri, 21 Nisan'da mesai bitimine kadar kurumun internet sitesinde ilan edilecek.

BOTAŞ'ın iletim şebekesi yatırım tavanı belirlendi

EPDK'nin bir diğer kurul kararıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2020 iletim şebekesi yatırımlarının tavanı 762 milyon 892 bin 500 lira olarak onaylandı.

BOTAŞ, yıl içinde, proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemeyecek ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamayacak. Proje ödenekleri yatırımla ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak.

Ayrıca, şirket tarafından uygulanacak 2020 ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişiklik kurul onayına tabi olacak.

EPDK'nin bir diğer kurul kararı ile de dağıtım şebekesine bağlı lisanslı ve lisanssız elektrik üreticileri tarafından geçici kabul öncesi üretilerek dağıtım şebekesine bedelsiz verilen enerji üzerinden, üreticilere dağıtım bedeli veya sistem kullanım bedeli tahakkuk ettirilmemesine karar verildi.

Ayrıca, Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların ilgili maddesi kapsamında vize edilen sanayi sicil belgelerinin dilekçe ekinde ibrazı için tüketicilere verilmiş ya da verilecek 30 günlük sürenin, sanayi sicil belgesi vize süreleri 1 Mart itibarıyla dolan ve 30 Haziran'a kadar dolacak sanayi işletmeleri bakımından 90 gün olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı Ekonomi
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı
Erdoğan'ın talimatıyla üretildi! Haftaya raflarda yerini alacak Ekonomi
Erdoğan'ın talimatıyla üretildi! Haftaya raflarda yerini alacak
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı Ekonomi
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı
ABD bütçesi koronanın pik yaptığı Mart'ta milyarlarca dolar açık verdi Ekonomi
ABD bütçesi koronanın pik yaptığı Mart'ta milyarlarca dolar açık verdi
Dolar ters köşe yaptı! Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Ekonomi
Dolar ters köşe yaptı! Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Ekonomi
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e geliyor
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e...
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Saruhan Oluç İçişleri Bakanı Alparslan Türkeş Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Serdar Ortaç Ekrem İmamoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Radamel Falcao Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Nisan Futbolcu Zonguldak
Şu an buradasınız: EPDK kararları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 11:17:54. #1.14#
title