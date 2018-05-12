Epdk Kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama AŞ'nin İzmir'deki Aliağa Depolama Tesisine ilişkin depolama ve iletim tarifeleri değiştirilerek onaylandı.

Konuya ilişkin EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu tesiste benzin, motorin, biodizel, havacılık yakıtı ve deniz motorini türleri depolanabilecek. Dört ile sekiz yıl arasında yapılacak ve yıllık asgari 25 bin metreküplük kapasite kiralamalarında, depolama hizmet fiyatlarında yüzde 67,80 indirim uygulanacak. Sekiz ile on yıl arasındaki 700 bin metreküplük çekiş taahhüdü içeren ve 40 bin ile 42 bin metreküp arasındaki kapasite kiralamalarında ise yüzde 68,75'lik indirim yapılacak. Söz konusu indirim 42 bin metreküp üstü kapasite kiralamalarında 10 ile 12 yıl arasındaki süre için yüzde 68,75, 12 yıl ve üzeri süreli kiralamalar için yüzde 60 olacak.

Deniz ve kara yolu ile teslim alma ve teslim etme fiyatlarında da çeşitli indirim oranları uygulanacak.

Aliağa İletim Tesisine ilişkin iletim tarifesinin değiştirildiği kurul kararına göre ise tesisten benzin, motorin, fuel oil, biodizel, havacılık yakıtı ve deniz motorini türleri iletilecek.

SOCAR Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'nden yapılacak 10 ile 12 yıl arasındaki yıllık asgari 900 bin metreküp çekiş taahhüdü içeren ve yıllık asgari 42 bin metreküplük depolama kapasitesi kiralamalarında iletilecek benzin türlerinde yüzde 17 indirim uygulanacak.

Belirtilen indirim oranı diğer yakıtlarda yüzde 18 olacak. Tesisten yapılacak 12 yıl ve uzun süreli kapasite kiralamalarında ise iletilen ürün miktarına bakılmaksızın benzin, motorin, biodizel, havacılık yakıtı ve deniz motorini türlerinde yüzde 96,35 indirim uygulanacak.