Epdk Kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi temel kullanım usul ve esasları belirlendi.



EPDK'nın internet sitesinde yayımladığı duyuruya göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'ne yönelik ulusal iletim şebekesinden alınan gazın depolanması, geri üretilerek ulusal iletim şebekesine verilmesi, tarafların her birinin hak ve sorumluluklarının kayıt altına alınması ile depolama tesisiyle ilgili teknik ve işletme konuları düzenlendi.



Bu kapsamda, doğalgaz ithalat lisansı veya toptan satış lisansı sahiplerinin BOTAŞ ile depolama hizmet sözleşmesi imzalaması gerekecek.



BOTAŞ, doğalgaz ithalat lisansı sahipleri, toptan satış lisansı sahipleri veya lisans alabileceklerin ihtiyaç duyacağı bilgilerle depolama tesisinin lisans kapsamındaki teknik özelliklerini en güncel haliyle internet sitesinde yayımlayacak.



Öte yandan EPDK, BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esasları (ŞİD) kapsamında iletim şebekesi üzerinden doğalgaz taşınması konusunda tedarikçi ve ihracatçı şirketin yükümlülüklerinin kapsamını genişletti.



Buna göre tedarikçi ve ihracatçı şirketler, son kullanıcı tesislere ve dağıtım şirketi tarafından taşıma hizmeti verilen veya verilecek serbest tüketici statüsündeki tesislere ilişkin günlük sözleşme miktarlarını içeren beyanlarını BOTAŞ'a en geç bir ay önceden iletecek.



Tedarikçi ve ihracatçı şirketler, doğalgaz satışı yapılan veya yapılacak dağıtım şirketinin doğalgaz tedarik ettiği veya edeceği elektrik üretim tesisleri için tesis bazındaki günlük toplam sözleşme miktarını içeren beyanlarını da aylık bazda BOTAŞ'a en geç bir ay önceden iletecek.



Ayrıca tedarikçi ve ihracatçı şirketler, doğalgaz satışı yapılan veya yapılacak dağıtım şirketinin doğalgaz tedarik ettiği veya edeceği ve ilgili dağıtım şirketinin sevkiyat kontrol merkezi ile haberleşme sistemine sahip olan sanayi tesisleri toplamına ilişkin günlük toplam sözleşme miktarını aylık bazda en geç bir ay önce BOTAŞ'a beyan edecek.