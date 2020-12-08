EPDK kararı
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EPDK kararı

08.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:17
EPDK kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021-2025 döneminde halka arz edilecek ve Borsa İstanbul'da işlem görecek elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketleri için genel kalite indikatörünü (GKİ) yüzde 1 olarak belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021-2025 döneminde halka arz edilecek ve Borsa İstanbul'da işlem görecek elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketleri için genel kalite indikatörünü (GKİ) yüzde 1 olarak belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin 2021-2025 yıllarını kapsayan dördüncü uygulama döneminin herhangi bir tarife yılı sonu itibarıyla paylarının doğrudan halka arz edilmesi ve Borsa İstanbul'da işlem görmeleri durumunda genel kalite indikatörü yüzde 1 olarak uygulanacak.

Söz konusu şirketlerin doğrudan pay sahibi olan anonim ortaklığın paylarının halka arz edilmesi ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi durumunda ise genel kalite indikatörü yüzde 0,3 olarak uygulanacak.

Dağıtım şirketinin performansına ilişkin olarak belirlenen GKİ, kalite faktörü haricinde uygulanacak performans teşvikine esas değişken olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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