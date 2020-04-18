SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› EPDK kararı - Ekonomi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi

EPDK kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), bu yılın nisan ayı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyeti revize edildi.

18.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 18.04.2020 09:36
EPDK kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), bu yılın nisan ayı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyeti revize edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bu yılın nisan ayı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyeti megavatsaat başına 228 lira 12 kuruş oldu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Ayçiçeğinde gümrük vergisi hasat dönemi boyunca düşürüldü Ekonomi
Ayçiçeğinde gümrük vergisi hasat dönemi boyunca düşürüldü
Yemlerinde dünyanın en güçlü antioksidanı bulunuyor! Korona somona olan talebi artırdı Ekonomi
Yemlerinde dünyanın en güçlü antioksidanı bulunuyor! Korona somona olan talebi artırdı
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti ve isim isim tam liste paylaştı Ekonomi
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti ve isim isim tam liste paylaştı
Yasaktan muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı Ekonomi
Yasaktan muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
Dünkü rekorun ardından bugün düşüşe geçen altının gram fiyatı, 376 liradan işlem görüyor
Dünkü rekorun ardından bugün düşüşe geçen altının gram fiyatı, 376 liradan işlem görüyor
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak...
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza...
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak
Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak
Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
6,83'e kadar geriledikten sonra kayıplarını tekrar kazanan dolar, 6,93'ten işlem görüyor
6,83'e kadar geriledikten sonra kayıplarını tekrar kazanan dolar, 6,93'ten işlem görüyor
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara...
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Muhammet Emin Fahrettin Koca Mustafa Şentop Cemal Enginyurt
Magazin Harun Tan Ece Erken Ümit Besen Demet Akalın
Spor Falcao Tamer Tuna Ivan Obradovic Anderson Talisca Pedro Rodriguez Ledesma
Daha Fazla Türk Nisan Lenfoma Beşiktaş
Şu an buradasınız: EPDK kararı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 10:29:17. #1.15#
title