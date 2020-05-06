EPDK; İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura...
06.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:07
EPDK; İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini tek tek inceledi ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti.
EPDK; İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini tek tek inceledi ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti. - ANKARA
Kaynak: İHA