EPDK; İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura...

EPDK; İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini tek tek inceledi ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti.