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EPDK; İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura...

EPDK; İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura...
06.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:07

EPDK; İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini tek tek inceledi ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti.

EPDK; İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini tek tek inceledi ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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