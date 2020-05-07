EPDK, İGDAŞ'tan mevzuta aykırı olan faturaların iptal edilmesini istedi
07.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:55
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İGDAŞ'a bir yazı göndererek mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İGDAŞ'a bir yazı göndererek mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Şimdi İGDAŞ'tan bu hatayı telafi etmesini bekliyoruz" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA