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EPDK, İGDAŞ'tan mevzuata aykırı faturaların iptalini istedi

EPDK, İGDAŞ'tan mevzuata aykırı faturaların iptalini istedi
07.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:50

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İGDAŞ'tan mevzuata aykırı olarak düzenlenen ve tüketici mağduriyetlerine sebep olan faturaların iptal edilmesini istedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İGDAŞ'tan mevzuata aykırı olarak düzenlenen ve tüketici mağduriyetlerine sebep olan faturaların iptal edilmesini istedi.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, mevzuat uyarınca faturaların ortalama 35 günden fazla olmaması gerekirken, İGDAŞ'ın vatandaşlara 40-45 günlük fatura kestiğinin belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinin yüksek faturalara ilişkin şikayetlerini inceleyen kurum, dağıtım şirketi İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etmişti.

Bu kapsamda, EPDK tarafından İGDAŞ'a gönderilen yazıda abonelere çıkarılacak faturaların ortalama 25 günden az, 35 günden fazla olmaması gerektiğinin altı çizildi.

EPDK, İGDAŞ'tan mevzuata aykırı düzenlenen tüm faturaların iptal edilmesini ve mevzuata uygun şekilde fatura düzenleyerek, sebep olduğu tüketici mağduriyetlerini gidermesini istedi.

Yazıda, ayrıca İGDAŞ'ın bir daha mevzuata aykırı fatura düzenlemesi durumunda daha ağır idari yaptırımlarla karşılaşacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Vatandaşımız müsterih olsun. Kendilerine gelen ve 35 günü aşan yüksek faturalarla ilgili ortada bir hata var ve bunun acilen düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi İGDAŞ'tan bu hatayı telafi etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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