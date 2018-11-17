Epdk'den Teminat Usul ve Esaslarında Değişiklik Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Teminat Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, yapılan değişiklikler doğrultusunda, gün öncesi piyasası ve gün içi piyasası için her iş günü saat 11.00'de yapılan teminat kontrolünde, usul ve esaslarda tanımlanan Teminat Hesaplama Prosedürüne göre bir önceki iş günü hesaplanan toplam teminat tutarı dikkate alınacak.

Gün öncesi dengeleme ve gün içi piyasası faaliyetleri kapsamında avans ödemelerinin gerçekleştirilmesini takiben, bir piyasa katılımcısının sunmuş olduğu toplam teminat tutarının, sağlaması gereken seviyenin altına düşmesi durumunda, merkezi uzlaştırma bankası en geç saat 16.00'ya kadar, ilgili piyasa katılımcısına toplam teminat tamamlama çağrısı yapacak.



Gün öncesi piyasasına ilişkin olarak hafta sonu veya resmi tatil gününden bir önceki iş günü piyasa işletmecisi tarafından saat 11.00 ve 17.00'de olmak üzere iki kez teminat kontrolü yapılmaya devam edecek. Ancak, saat 17.00'de yapılacak teminat kontrolünde aynı gün saat 11.00'de yapılmış olan kontroldeki toplam teminat tutarı yerine, Teminat Hesaplama Prosedürüne göre hesaplanan ve Piyasa Yönetim Sistemi veya merkezi uzlaştırma kuruluşunca yayımlanan sunulması gereken toplam teminat tutarı dikkate alınacak.

Teminat usul ve esaslarında yapılan değişiklikler 1 Aralık itibarıyla yürürlüğe girecek.