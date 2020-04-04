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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi

EPDK'den "mücbir sebep" kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 35. Maddesi ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 19.maddesi kapsamında "mücbir sebep" olarak kabul edilmesine karar verildi.

04.04.2020 08:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:46
EPDK'den

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 35. Maddesi ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 19.maddesi kapsamında "mücbir sebep" olarak kabul edilmesine karar verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle, ön lisans ve üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin süreli yükümlülükleri, 10 Mart 2020 tarihinde veya sonrasında sona erecek aşağıda bahsi geçen faaliyetlerin, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir defaya mahsus, söz konusu sürelerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 3 ay süreyle uzatılması kararı alındı.

Karara göre, önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin, önlisans süreleri ile üretim lisansı kapsamında inşaat öncesi dönemle, inşaat dönemi yükümlülük erteleme süreleri, gerçek veya tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir defaya mahsus, söz konusu sürelerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 3 ay süreyle uzatılması kararı alındı.

Bununla beraber, tadil işleri kapsamındaki yükümlülüklere ilişkin süreler, birleşme veya bölünme işlemleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri, eskisinin devamı niteliğinde üretim lisansı verilmesi kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri sona eren veya sona erecek gerçek veya tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve bir defaya mahsus, üç ay süreyle uzamış olarak kabul edilmesine karar verildi.

Bu arada, Elektrik Piyasasında, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Kapsamında kurulması öngörülen, üretim tesislerinden bağlantı anlaşması süresi 10 Mart 2020 tarihinde veya sonrasında, sona eren veya sona erecek gerçek veya tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir defaya mahsus, söz konusu sürelerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 3 ay süreyle uzatılması kararı alındı.

Kaynak: AA

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