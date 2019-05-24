EPDK'den kar marjı açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) akaryakıt dağıtım ve şirketleri ve bayiler arasındaki kar marjına yönelik çalışmaların tamamlandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

EPDK'den yapılan açıklamada, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü, nihai kararın gelecek dönemde sektörün görüşüne açılacağı kaydedildi.

Sektörün ve kamuoyunun kar marjına yönelik kaynağı belirsiz haberlere itibar etmemesinin gerektiği kaydedilen açıklamada, "Bugün medyada yer alan EPDK'nin akaryakıt dağıtım şirketleri ile bayileri arasında kar marjlarına yönelik çalışmasını tamamladığı ve yüzde 55 oranında dağıtım şirketinin, yüzde 45 oranında bayinin pay almasının benimsendiği haberi tamamen asılsızdır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA