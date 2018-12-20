Epdk'den Biodizel Harmanlama Yükümlüğünde Devam Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), dağıtıcı lisansı sahiplerinin biodizel harmanlama yükümlülüklerinin gelecek yıl için de aynı şekilde devam etmesi kararlaştırıldı.

EPDK'nin konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğe eklenen geçici maddeyle, dağıtıcı lisansı sahiplerinin biodizel harmanlama yükümlülüğü, 2018 ve 2019 yılları için tek bir yükümlülük dönemi olarak kabul edilecek.

Ayrıca 2018 veya 2019 yıllarının herhangi birinin tamamında faaliyette bulunan dağıtıcı lisansı sahiplerinin, faaliyette bulundukları yıl için harmanlama yükümlülükleri de sürecek.

Kaynak: AA