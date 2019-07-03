EPDK'den akaryakıt sektöründe maliyetleri düşürecek çalışma
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun akaryakıt ve LPG sektöründe ortaya çıkan faiz yükünü hafifletecek ve tüketiciye olumlu yansıyacak bir düzenleme için düğmeye bastığı bildirildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun akaryakıt ve LPG sektöründe ortaya çıkan faiz yükünü hafifletecek ve tüketiciye olumlu yansıyacak bir düzenleme için düğmeye bastığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
Bülent Arınç'ın ardından YİK Üyesi Cemil Çiçek de 18 bin TL maaş aldıklarına dair iddialara cevap verdi
Son Dakika Haberleri