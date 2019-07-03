EPDK'den akaryakıt sektöründe maliyetleri düşürecek çalışma

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun akaryakıt ve LPG sektöründe ortaya çıkan faiz yükünü hafifletecek ve tüketiciye olumlu yansıyacak bir düzenleme için düğmeye bastığı bildirildi.

EPDK'den akaryakıt sektöründe maliyetleri düşürecek çalışma

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun akaryakıt ve LPG sektöründe ortaya çıkan faiz yükünü hafifletecek ve tüketiciye olumlu yansıyacak bir düzenleme için düğmeye bastığı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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