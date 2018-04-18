Epdk'den 16 Şirkete Tebligat

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) piyasasında 8, doğalgaz piyasasında 5 ve akaryakıt piyasasındaki 3 şirkete, ilanen tebligat yapıldı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, en son adreslerinde kendilerine ulaşılamayan 8'i LPG, 5'i doğalgaz ve 3'ü akaryakıt şirketi olmak üzere 16 şirketle ilgili olarak başlatılan hukuki işlemler ilanen tebliğ edildi.

Bu çerçevede, mevzuata aykırı durumlarını verilen sürede gidermeyen şirketlerin savunmaları dikkate alınmayacak.