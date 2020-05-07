EPDK'dan İGDAŞ'a "faturaları iptal et" yazısı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İGDAŞ'a bir yazı göndererek mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İGDAŞ'a bir yazı göndererek mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi.

EPDK, İstanbul'da ikamet eden doğalgaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini tek tek inceleyerek, dağıtım şirketi İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etmişti. Mevzuata göre faturaların ortalama 35 günden fazla olmaması gerekirken, vatandaşlara 40-45 günlük fatura kestiği belirlenmesi üzerine İGDAŞ hakkında soruşturma başlatıldı. EPDK, İGDAŞ'a bir yazı göndererek 35 günü aşan faturaların iptal edilmesini istedi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz imzalı yazıda, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin tüketimlerin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma başlıklı 48'inci maddesi hatırlatılarak, abonelere çıkarılacak faturaların ortalama 25 günden az, 35 günden fazla olmaması gerektiği vurgulandı.

EPDK, İGDAŞ'tan mevzuata aykırı düzenlenen bütün faturaların iptal edilmesini ve mevzuata uygun şekilde -35 günü geçmeyen- fatura düzenleyerek sebep olduğu tüketici mağduriyetlerini gidermesini istedi. Yazıda ayrıca İGDAŞ'ın bir daha kesinlikle mevzuata aykırı şekilde fatura düzenlememesi gerektiği, bu yola başvurması halinde daha ağır idari yaptırımlar ile karşılaşacağı hatırlatıldı.

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Vatandaşımız müsterih olsun. Kendilerine gelen ve 35 günü aşan yüksek faturalarla ilgili ortada bir hata var ve bunun acilen düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi İGDAŞ'tan bu hatayı telafi etmesini bekliyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA