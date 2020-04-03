EPDK'dan fatura açıklaması Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) korona virüs nedeniyle yapılan elektrik ve doğalgaz faturalarındaki düzenlemeye ilişkin açıklama yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) korona virüs nedeniyle yapılan elektrik ve doğalgaz faturalarındaki düzenlemeye ilişkin açıklama yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre,"Alınan kararla vatandaşlarımızın faturalarına hiçbir şekilde ilave bedel çıkartılması söz konusu değildir. Sayaçlarda yer alan değerlerin okunması esas olmakla birlikte okuma esnasında yaşanabilecek yakınlaşma, sosyal mesafenin ortadan kalkabileceği durumları ortadan kaldırmak hem vatandaşların hem de çalışanların korunması sağlanacaktır. Meskenler için tüketimin olmadığı şirketler tarafından tespit edilebilen öğrenci evi, karantina veya sağlık sebepleri ile boşaltılan evlerde tüketimin olmaması nedenleri ile zaten kıyasen bir fatura çıkartılması söz konusu olamaz. Bu şekilde tüketimi olmayan ve kapalı olan yerlere fatura düzenlenmeyecektir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA