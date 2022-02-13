EPDK'dan 'elektrik' açıklaması

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada "Görevli tedarik şirketleri (GTŞ) 125 kuruşa mal ettiği elektriği mesken düşük kademeye 79, mesken yüksek kademeye 135 kuruş, sanayiye (OG) 156 kuruş ve ticarethaneye (AG) 189 kuruşa satmaktadır" ifadelerine yer verildi.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde özellikle sosyal medyada, kurum tarafından belirlenen elektrik tarifeleri, dağıtım şirketlerinin bu süreçteki kazancı ve bu kazancın tüketicilerin elektrik faturasına etkisine yönelik gerçekle ilişkisi bulunmayan haber ve yorumlara rastlandığı bildirildi. Dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketlerinin iki farklı tüzel kişilik olduğu belirtilen açıklamada, "Tüketicilerimize elektriği dağıtım şirketleri değil, GTŞ'ler satar. Bu şirketlerin tarifeleri EPDK tarafından belirlenir. Bu tarifeler dışında şirketler kendi inisiyatifleri ile faturalarda oynama ya da zam yapamazlar. GTŞ'ler serbest piyasadan (ikili anlaşmalar ve/veya elektrik borsası olan EPİAŞ üzerinden) veya EÜAŞ üzerinden satın aldıkları enerjiyi serbest olmayan tüketicilere veya ikili anlaşması bulunmayan tüketicilere düzenlenen tarife üzerinden satmakla mükelleftirler. Bu şirketler, EPDK'nın belirlediği fiyattan farklı bir fiyat uygulayamaz" denildi.

Açıklamanın devamında, devletin bütün nihai müşterilerini EÜAŞ üzerinden desteklemeye devam ettiği vurgulanarak, "2022 yılında EÜAŞ'ın GTŞ ve dağıtım şirketlerine satmayı düşündüğü yaklaşık 60 milyar KWh'lik elektrik enerjisini piyasa fiyatı olan 150 kuruş yerine 32 kuruşa satarak nihai tüketicileri yaklaşık 70 milyar TL desteklemektedir" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel