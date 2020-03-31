EPDK'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın 3 aylık, EPDK kurul üyelerinin de birer aylık maaşlarını bağışlayarak destek verdikleri bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın 3 aylık, EPDK kurul üyelerinin de birer aylık maaşlarını bağışlayarak destek verdikleri bildirildi.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kurumdan tam destek geldi.

EPDK Başkanı Yılmaz, kampanyaya 3 aylık maaşını, kurul üyeleri de birer aylık maaşlarını bağışladı.

Öte yandan, EPDK bünyesinde görev yapan personelin de kampanyaya katılımının teşvik edilmesi için çalışma başlatıldı.

EPDK personeli kampanya kapsamında açıklanan IBAN hesaplarına doğrudan bağış yapabileceği gibi verecekleri izinle maaşlarından diledikleri miktarı EPDK aracılığıyla söz konusu hesaplara aktarabilecek.

Enerji sektörüne çağrı

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Yılmaz, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu günlerde herkese imkanları ölçüsünde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verme çağrısında bulundu.

Kurum bünyesinde çalışmalara başladıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gün dayanışma, gün birlik olma günüdür. Özellikle sektörümüzden de bu konuda üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Birbirinden değerli meslek örgütlerimiz var. Hepsiyle de tek tek görüştüm. Elektrikte Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, Enerji Ticareti Derneği, Elektrik Üreticileri Derneği, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği, doğal gazda Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği, PETFORM, akaryakıtta Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği, Petrol Sanayi Derneği, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası, Türkiye LPG Derneği, Anadolu LPG Derneği ve daha ismini sayamadığım pek çok derneğimiz, şirketlerimiz var. İş birliği içinde ülkemiz için üretiyor, sektörümüz için çalışıyoruz. Şimdi de koronavirüsle mücadelede devletimize destek vermenin, elini taşın altına koymanın vakti çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Elbirliğiyle ve dayanışma ruhu içerisinde hep birlikte özveride bulunarak bu süreci atlatacağız inşallah."

Kaynak: AA