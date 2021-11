EPDK'dan 'akaryakıt zammı' açıklaması

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) "Akaryakıt piyasamızdaki fiyat hareketleri serbest piyasa koşullarında, kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluşmaktadır" açıklaması yapıldı.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG'ye 25 kuruş daha zam kararı alındığı yönünde haberler in çıktığı bildirildi. Bu haberler in doğru olmadığı belirtilerek, "Bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir. Medyada yer alan bu tip gerçek dışı haberler in yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin kamuoyunda daha fazla tanınma gayesi ile günler öncesinden zam açıklama telaşına düşmesi, sektörümüze olan güveni zedelemektedir. Sadece kendi çıkarlarını düşünerek toplumumuzda huzursuzluğa sebep olan böylesi gerçek dışı haber ve yorumlar yapan ya da yaptıran kişiler hakkında da Kurumumuz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

"Kurumumuz tarafından otomasyon sistemi sayesinde bütün bayilerin anlık satışları takip edilmekte, herhangi bir bayinin fiyat artışlarından kar etmek için vatandaşlarımıza akaryakıt satmadığının tespit edilmesi halinde çok ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu süreçte mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız varsa Kurumumuza yazılı olarak başvurmalarını, EPDK olarak konunun yakın takipçisi olacağımızı da hatırlatmak isteriz. Özellikle merkezi konumda bulunan akaryakıt bayileri önünde oluşan kuyruklardan ötürü 'bir ikmal krizi yaşandığı algısı oluşturmaya çalışmak' ise sektörümüze yönelik haksız ve yakışıksız bir tavırdır. İçinden geçtiğimiz süreçte bütün paydaşlarımızın, STK ve medya temsilcilerinin sağduyu ile hareket etmesini, vatandaşlarımızda infiale sebep olacak maksatlı haber ve yorumlardan kaçınmalarını rica ediyoruz."

