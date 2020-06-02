EPDK'dan akaryakıt sektörüne uyarı "Fiyatlar çok yüksek, hemen indirin"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

EPDK'dan akaryakıt sektörüne uyarı "Fiyatlar çok yüksek, hemen indirin"

Enerji Piyasası denetleme kurumu, akaryakıt fiyatlarının olması gerekenin çok üzerinde olduğunu belirtti.

EPDK'dan akaryakıt sektörüne uyarı
02.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:00

Enerji Piyasası denetleme kurumu, akaryakıt fiyatlarının olması gerekenin çok üzerinde olduğunu belirtti.

Serbest piyasa ortamında belirlenen akaryakıt fiyatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından titizlikle takip ediliyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyat marjlarının geçmiş dönemlere göre makul olmayacak biçimde arttığını kaydetti.

Tüketiciyi mağdur eden, piyasanın işleyişini ve rekabet ortamını bozan fiyat hareketlerine karşı ise EPDK'nın müdahale etme ve tavan fiyat uygulama seçeneği bulunuyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Haber
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok
Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim
Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü yakalandı
Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü...
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
İngiltere'de ilginç 'yeni normal' kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü korona nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 827 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü korona nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 827 yeni vaka tespit edildi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Hulusi Akar Hasan Polatkan Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Uğur Seda Sayan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: EPDK'dan akaryakıt sektörüne uyarı "Fiyatlar çok yüksek, hemen indirin" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 13:00:40. #1.15#
title