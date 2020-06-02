EPDK'dan akaryakıt sektörüne uyarı "Fiyatlar çok yüksek, hemen indirin" Enerji Piyasası denetleme kurumu, akaryakıt fiyatlarının olması gerekenin çok üzerinde olduğunu belirtti.

Enerji Piyasası denetleme kurumu, akaryakıt fiyatlarının olması gerekenin çok üzerinde olduğunu belirtti.

Serbest piyasa ortamında belirlenen akaryakıt fiyatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından titizlikle takip ediliyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyat marjlarının geçmiş dönemlere göre makul olmayacak biçimde arttığını kaydetti.

Tüketiciyi mağdur eden, piyasanın işleyişini ve rekabet ortamını bozan fiyat hareketlerine karşı ise EPDK'nın müdahale etme ve tavan fiyat uygulama seçeneği bulunuyor.

(İHA)

Kaynak: İHA