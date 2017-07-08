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Epdk'dan 19 Şirkete Lisans

Elektrik, petrol, doğalgaz ve LPG piyasalarında faaliyet gösterecek 19 şirkete lisans veren Kurum, 24 şirketin lisansını sona erdirdi.

Epdk'dan 19 Şirkete Lisans

Elektrik, petrol, doğalgaz ve LPG piyasalarında faaliyet gösterecek 19 şirkete lisans veren Kurum, 24 şirketin lisansını sona erdirdi

Kaynak: Dunya.com