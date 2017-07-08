Epdk'dan 19 Şirkete Lisans

Elektrik, petrol, doğalgaz ve LPG piyasalarında faaliyet gösterecek 19 şirkete lisans veren Kurum, 24 şirketin lisansını sona erdirdi
G20 ateşi, Almanya'yı yaktı! Polis evleri tek tek bastı
Cani öldürmeden önce taciz etmiş: Karını boşa, ben evleneceğim
Eşini öldürdü, beraat etti: O gün mahşeri yaşadım, üçümüzü öldürecekti
Keçiörenli rekortmen, makineye oynatıp 2 TL'ye zengin oldu
Bikinili yakalanan Beren, fiziğiyle düşman çatlattı
Turist akınına uğrayan Kızkumu'nda rezalet görüntüler
'Bayan popo'dan şaşırtan itiraf: Taytla sokağa çıkamıyorum
Zengin Rus çocukları uslanmıyor! Neredeyse çırılçıplak
Meğer yıllarca bu fotoğrafla herkesi kandırmışlar!
Böbrek Vakfı'na bunu sordular: Böbreğimi satıyorum kaç lira?
Dünyayı değiştirecek proje! Ahtapot insanlar geliyor
Yeni Akit'in öldürülen Genel Yayın Yönetmeni'nin kızı ilk kez konuştu
TMSF 41 milyar liralık dev oldu
İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ hücresi çökertildi!
700 milyon dolarlık müzik dinleme servisi batıyor!