EPDK: Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak... - Haberler Ekonomi
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EPDK: Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak...

EPDK: Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak...
AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

EPDK: Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar durdurulmuştur.

EPDK: Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar durdurulmuştur

Son Dakika: Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar durduruldu

Son Dakika: Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar durduruldu

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

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