EPDK Başkanı Yılmaz'ın acı günü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın vefat eden babası Türkmen Yılmaz'ın cenazesi, Gaziantep'in Nizip ilçesinde toprağa verildi.

Gaziantep'te tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Türkmen Yılmaz (89) için, ilçeye bağlı Kesiktaş Mahallesi'ndeki camide tören düzenlendi.

Cenaze törenine EPDK Başkanı Yılmaz, akrabaları ve yakınlarının yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile vatandaşlar katıldı.

Türkmen Yılmaz'ın naaşı, İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, dualarla mahalle mezarlığında defnedildi.

Öte yandan, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz cenaze namazı öncesinde, baba evinde taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA