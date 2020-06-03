EPDK Başkanı Yılmaz: "Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim...
EPDK Başkanı Yılmaz: "Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak.
03.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:41
EPDK Başkanı Yılmaz: "Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz." - ANKARA
Kaynak: İHA