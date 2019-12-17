EPDK Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:56

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde, Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarının ardından enkaz altından kurtarılan bir çocuğu çeken Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" başlıklı fotoğrafını beğenen Yılmaz, "Ne yazık ki, savaşın acısını en çok çocuklar çekiyor. İnşallah, gelecekte böyle fotoğraflar oylamayız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yaşam kategorisinde, düştüğü su kuyusundan kurtarılan kirpi yavrusunun Ozan Efeoğlu tarafından çekilen fotoğrafını oylarken, spor kategorisindeki seçimini ise Erhan Elaldı'nın çektiği, doğuştan iki kolu olmayan Milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun fotoğrafından yana kullandı.

Oyladığı tüm fotoğraflarda insan unsurunun önemine değinen Yılmaz, "Bir canlının ölümüne sebep olduğu gibi hayatta kalmasını da sağlayan insan. Aynı şekilde tüm engellere rağmen azmettiğinde neleri başarabileceğini gösteren de insan." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA