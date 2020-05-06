EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura...
06.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:08
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma açtık. Gerekeni yapacağız." - ANKARA
Kaynak: İHA