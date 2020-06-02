EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde, ya şirketler...
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde, ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz.
02.06.2020 09:13 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:13
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde, ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz." - ANKARA
Kaynak: İHA