EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde, ya şirketler... EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde, ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde, ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz." - ANKARA Kaynak: İHA