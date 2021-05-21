EPDK, akaryakıt şirketinin depolama tarifesinde değişikliğe gitti
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EPDK, akaryakıt şirketinin depolama tarifesinde değişikliğe gitti

EPDK, akaryakıt şirketinin depolama tarifesinde değişikliğe gitti
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret AŞ'nin, Antalya'daki depolama tesisine ilişkin depolama tarifesi tadil edildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret AŞ'nin, Antalya'daki depolama tesisine ilişkin depolama tarifesi tadil edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret AŞ'nin "DEP2574-2/27768 sayılı depolama lisansı kapsamında "Liman Mahallesi, Akdeniz Bulvarı Girişi 64'üncü Sokak No: 2 Konyaaltı/ANTALYA" adresinde faaliyet gösteren "Antalya Tesisine" ilişkin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı.

Söz konusu tesiste günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin, motorin, biodizel ve havacılık yakıtı için 0,85 lira olarak belirlendi. Teslim alma hizmet bedelinin benzin için metreküp başına günlük 32,49 lira, motorin için 36,12 lira, havacılık yakıtı türleri için 15,20 lira ve biodizel türleri için ise 36,12 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Ayrıca, kiralanacak kapasite minimum 1 yıl için 1500 metreküp olarak belirlenirken fiyatlara KDV dahil olmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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