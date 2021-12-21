EPDK: AKARYAKIT FİYATLARINA BU GECEDEN İTİBAREN YAPILACAK ARTIŞLAR DURDURULMUŞTUR - Haberler
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EPDK: AKARYAKIT FİYATLARINA BU GECEDEN İTİBAREN YAPILACAK ARTIŞLAR DURDURULMUŞTUR

EPDK: AKARYAKIT FİYATLARINA BU GECEDEN İTİBAREN YAPILACAK ARTIŞLAR DURDURULMUŞTUR
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada "Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur" denildi.

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada "Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur" denildi.

EPDK'dan, akaryakıt fiyatlarına bu gece yapılması beklenen fiyat artışıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur" ifadeleri kaydedildi.

'DÖVİZDE YAŞANAN DÜŞÜŞ, POMPA FİYATLARINA DA YANSIYACAKTIR'

EPDK'dan yapılan açıklamanın devamında, dövizdeki hareketliliğinin akaryakıt fiyatlarında belirleyici olduğu belirtilerek, "Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz" denildi.

Haber :  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


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Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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