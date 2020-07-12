EPDK 9 şirkete lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik piyasasında 9 şirkete lisans verilirken, 3 şirketin lisansı sonlandırıldı.
12.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:28
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik piyasasında 9 şirkete lisans verilirken, 3 şirketin lisansı sonlandırıldı.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet gösteren 7 firmaya üretim, 2 firmaya da Organize Sanayi Bölgesi dağıtım lisansı verildi.
Öte yandan, 1 şirketin üretim, 2 şirketin de tedarik lisansları sona erdirildi.
Kaynak: AA