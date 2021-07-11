EPDK, 85 şirkete elektrik üretim lisansı verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik piyasasında 85 şirkete üretim lisansı verildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik piyasasında 85 şirkete üretim lisansı verildi.
EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında 85 şirkete üretim lisansı verildi.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında 2 şirkete dağıtıcı lisansı verildi, bir şirketin depolama lisansı uzatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer