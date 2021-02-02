EPDK, 6 şirketin LPG lisans sürelerini uzattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

EPDK, 6 şirketin LPG lisans sürelerini uzattı

02.02.2021 08:47 | Son Güncelleme: 02.02.2021 08:50
EPDK, 6 şirketin LPG lisans sürelerini uzattı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 6 şirketin LPG depolama ve dağıtıcı lisanslarının süreleri uzatıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 6 şirketin LPG depolama ve dağıtıcı lisanslarının süreleri uzatıldı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Aygaz AŞ, BP Petrolleri AŞ, İpragaz AŞ, Butangaz AŞ, Asgaz Anadolu Sınai Gazlar AŞ ile Gesan Yatırım ve Ticaret AŞ'nin LPG depolama ve dağıtıcı lisanslarının süreleri 2036'ya kadar uzatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Milli Manisa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EPDK, 6 şirketin LPG lisans sürelerini uzattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 08:50:30. #1.14#
title