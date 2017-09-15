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Epdk 50 Şirketin Lisansını Sonlandırdı

Elektrik, petrol, doğalgaz ve LPG piyasalarında faaliyet gösterecek 13 şirkete lisans verildi, 50 şirketin lisansı sona erdirildi.

Epdk 50 Şirketin Lisansını Sonlandırdı

Elektrik, petrol, doğalgaz ve LPG piyasalarında faaliyet gösterecek 13 şirkete lisans verildi, 50 şirketin lisansı sona erdirildi

Kaynak: Dunya.com