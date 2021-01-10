EPDK 45 yeni lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında 45 yeni lisans verildi.?

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.?

Buna göre, elektrik piyasasında 37 üretim, 2 tedarik lisansı verildi. Bir şirketin de üretim lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 2 şirkete madeni yağ lisansı, 2 şirkete depolama ve 1 şirkete iletim lisansı tahsis edildi, LPG piyasasında ise 1 şirkete depolama lisansı verilirken, 1 şirketin de dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer