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EPDK, 22 şirkete lisans verdi

EPDK, 22 şirkete lisans verdi
AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 22 şirkete lisans verildi, 2 şirketin lisansı iptal edildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 22 şirkete lisans verildi, 2 şirketin lisansı iptal edildi.

EPDK'nın lisans kararlarıyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre Kurum, aralarında elektrik üretim, OSB elektrik dağıtım, petrol depolama, madeni yağ, ikrahiye teslimi, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 firmaya lisans verdi, 2 şirketin elektrik üretim lisansını ise iptal etti.

Verilen lisansların 10'u elektrik üretim, 2'si OSB dağıtım, 1'i tedarik, 2'si petrol depolama, 4'ü madeni yağ, 2'si ikrahiye teslimi, 1'i LPG depolama lisansından oluştu.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

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