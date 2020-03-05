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EPDK, 14 Eylül 2019 tarihinde Suudi Arabistan'a ait ARAMCO tesislerine yapılan saldırıyı izleyen...

EPDK, 14 Eylül 2019 tarihinde Suudi Arabistan'a ait ARAMCO tesislerine yapılan saldırıyı izleyen günlerde bayisi olan istasyonlara fiyat artışı öncesi kısıtlı akaryakıt ikmali yaptığı veya hiç akaryakıt ikmali yapmadığı tespitleri nedeniyle Shell&Turcas Petrol Anonim Şirketi hakkında 2 milyon...

05.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:46
EPDK, 14 Eylül 2019 tarihinde Suudi Arabistan'a ait ARAMCO tesislerine yapılan saldırıyı izleyen...

EPDK, 14 2019 tarihinde 'a ait ARAMCO tesislerine yapılan saldırıyı izleyen günlerde bayisi olan istasyonlara fiyat artışı öncesi kısıtlı akaryakıt ikmali yaptığı veya hiç akaryakıt ikmali yapmadığı tespitleri nedeniyle Shell&Turcas Petrol Anonim Şirketi hakkında 2 milyon 750 bin TL tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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