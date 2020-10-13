Epçe mahallesinde basınçlı sulama sistemi tamamlandı
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Epçe mahallesinde basınçlı sulama sistemi tamamlandı

13.10.2020 13:13 | Son Güncelleme: 13.10.2020 13:17
Epçe mahallesinde basınçlı sulama sistemi tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının, Develi'nin Epçe Mahallesinde yürüttüğü basınçlı sulama sistemi çalışması tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının, Develi'nin Epçe Mahallesinde yürüttüğü basınçlı sulama sistemi çalışması tamamlandı.

Maliyeti 2 milyon lira değerinde olan çalışmanın tamamlanmasının Epçe Mahallesindeki tarımsal gelişime büyük ivme kazandıracağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Epçe Mahallemizdeki yaklaşık 3000 dekarlık bağ ve bahçelerin kısa sürede sulanmasını sağlayacak bu hizmeti mahallemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ediyor, mahallemize ve Develimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çalışmalar esnasında zarar gören yolların dolgu ve tesviye çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. - KAYSERİ

Epçe mahallesinde basınçlı sulama sistemi tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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