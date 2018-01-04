Eosb Seçimleri Yenileniyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkan Adayı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) seçimleriyle ilgili iddialarında haklı çıktıklarını belirterek, "Alınan EOSB seçim kararı bizleri haklı çıkarttı. Hukuka saygılı, inançlı, tecrübeli, yönetmelik ve kanunlara hakim, profesyonel bir ekip olduğumuzu kanıtladı Haklı çıktık, hukuk kazandı" dedi.



Kesikbaş, Birlikte Biz Kazanacağız ekibi adına yaptığı açıklamada, Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) seçimlerinin kanuna uygun bir şekilde yenileneceğini, gerçek başkanını 7 Şubat 2018 tarihinde kanuna uygun bir şekilde seçileceğini belirtti. Kamuoyunun şu ana kadar mevcut OSB yönetimi tarafından yanlış bilgilendirildiğini, sanayici kandırıldığını ifade eden Celalettin Kesikbaş, "Yazılı ve görsel basında "Bakanlıktan henüz seçim yapın" diye bir yazı gelmedi diyerek açıklama yapan EOSB Yönetim Kurulu Üyeleri; 3 Ocak 2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Müteşebbis Heyet Toplantısında yaptığı konuşmada, 4 Ağustos'ta yazının kendilerine gönderildiğini itiraf etti. Ayrıca 26 Temmuz'da yapılan EOSB seçimini Bakanlığın Onayladığını söylemişlerdi. Ancak; Bakanlığın böyle bir onay vermediği, aksine 4 Ağustos 2017 tarihinde gönderdiği yazı ile EOSB'de seçimli genel kurulun yapılması gerektiği tebliğini aylar sonra itiraf ettiler" diye kaydetti.



ESO Başkan Adayı Celalettin Kesikbaş, kanun maddelerini ve Bakanlık tavsiyelerini esas alarak hazırladıkları dilekçelerini 12 Aralık 2017 tarihinde EOSB Yönetimine noter kanalı ile gönderdiklerini hatırlattı. Bu dilekçeyi gönderdikleri tarihten itibaren, EOSB yönetiminin sürekli yalanlama yaparak, şahsi hakaretlerde ve karalamalarda bulunduğunu belirten Kesikbaş, "Ancak bugünkü alınan EOSB seçim kararı bizleri haklı çıkarttı. Hukuka saygılı, inançlı, tecrübeli, yönetmelik ve kanunlara hakim, profesyonel bir ekip olduğumuzu kanıtladı. Biz kimseye şahsi hakaretlerde bulunmayarak, kanunlar çerçevesinde dik duruşumuzu sergiledik. Her zaman Projelerimiz ve İhracata yönelik çabalarımız ile siz değerli sanayicilerimiz ve kamuoyu ile işbirliği içerisinde olduk. 26 Temmuz 2017 tarihinde yapılan son EOSB seçiminin eski kanun ve yönetmeliklere göre yapıldığını mevcut yönetimin meclis tutanaklarındaki konuşmalarından, basından ve SMS ile gönderilen yazılı açıklamalarından anlıyoruz. Eski kanuna göre; ESO Müteşebbis Heyeti içerisinden seçilen EOSB yönetimi, 1 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 7033 sayılı kanun ile; OSB 'lerde seçme ve seçilme hakkını EOSB üyelerine veriyor. Bu sebepten dolayı 26 Temmuz 2017 tarihinde yapılan son EOSB seçimi tartışmalı bir seçimdir. Yeni kanun kesinlikle yok sayılmıştır" diye anlattı.



Kesikbaş, Eskişehir Sanayicisinin ve kamuoyunun gündemi gereksiz yere mevcut yönetim tarafından meşgul edildiğini de kaydederek şunları belirtti;



"Şu an birlik ve beraberlik günüdür. Hepimiz aşımız ve işimiz için çalışıyoruz. Ayrışmaya değil birleşmeye, beraber olmaya Türkiye'mizin ihtiyacı olduğu bu günlerde en büyük dayanağımız hukuk ve siz değerli sanayicilerimizin vicdanlarıdır. Haklı çabamız sonuç verdi. Adalet yerini buldu. 7 Şubat 2018 tarihinde yapılacak olan EOSB seçimine 'Birlikte Biz Kazanacağız' ekibi olarak hazırız." - ESKİŞEHİR