EOSB Başkanı Nadir Küpeli İSO 500 sonuçlarını değerlendirdi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, İstanbul Sanayi Odası tarafından belirlenen 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi sonuçlarını değerlendirdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, İstanbul Sanayi Odası tarafından belirlenen 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi sonuçlarını değerlendirdi.

Yayınlanan listede Eskişehir OSB'de üretim yapan 17 tane sanayi kuruluşunun yer aldığını belirten Küpeli konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırma sonuçları da gösteriyor ki, iyi ki güçlü bir sanayi yapımız var. 2020 yılında zor pandemi koşullarına rağmen sanayimiz gece gündüz demeden büyük bir gayretle çalıştı ve üretti. Ekonomiye en büyük desteği sağladı. Bu yıl açıklanan listede Eskişehir'de farklı lokasyonlarda ve Eskişehir OSB'de üretim yapan 17 tane sanayi kuruluşunun yer aldığı gördük. Bu firmalarımızla gurur duyuyoruz. Ekonominin itici gücü olan sanayi sektörünün mutlaka daha fazla desteklenmesi ve önünün açılması gerekiyor. 2020'de yaşanan mali ve finansal zorlukların etkisi hala devam ediyor. Sanayicinin yükünü azaltacak adımlar bir an evvel atılmalı. Unutmayalım ki, güçlü sanayi, güçlü Türkiye demektir." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı