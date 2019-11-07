07.11.2019 03:22 | Son Güncelleme: 07.11.2019 03:22

EOS R Alanlara Ücretsiz Profesyonel Video Eğitimi

Görüntüleme teknolojileri lideri Canon, son dönemin yükselen trendi olan video içerik üreticiliğini destekleyen harika bir kampanyaya imza atıyor. Canon, full frame aynasız fotoğraf makinesi EOS R alan herkese profesyonel video eğitimi veriyor.



Canon, üstün performansıyla dikkat çeken ürünü EOS R için hayata geçirdiği yeni kampanyası ile video konusunda profesyonelleşmek isteyenleri "Videographer Uzmanlık Sertifikası" sahibi yapıyor.



4 gün boyunca kaçırılmayacak eğitim



1 Ekim – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Canon Eurasia garantili EOS R satın alan herkes kampanyaya katılma hakkı kazanıyor. Katılımcılar, İstanbul Sirkeci'deki Canon Deneyim Merkezi'ndeGörüntü Yönetmeni Burak Günaydın tarafından 3.000 TL değerindeki teorik ve uygulamalı video eğitimi alarak "Videographer Uzmanlık Sertifikası"na sahip olma hakkı kazanıyor.



4 gün sürecek eğitimde ışık tekniğinden çekim tekniklerine, pre-production'dan post-production'a kadar videoya dair tüm bilgiler detaylı olarak paylaşılıyor.



Kampanyadan faydalanmak isteyenler, belirtilen tarihlerde satın aldıkları EOS R ürününün faturası ile garanti kartını ve ad-soyad dahil iletişim bilgilerini cdm@canon.com.tr adresine e-posta göndererek katılımı gerçekleştirebiliyor.



Kampanya katılım koşulları ve detayları:



*Kampanyaya katılım 1 Ekim – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında satın alınan Canon Eurasia garantili EOS R ürünleri için geçerlidir.

*Katılım için satın alınan ürünün faturası ve garanti kartının ibraz edilmesi gerekmektedir.

İbraz için gerekli belgelerin taranmış görüntülerinin; ad-soyad ve iletişim bilgileri ile birlikte adresine kampanya süresi içerisinde e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

*Eğitimler, 4 gün boyunca Görüntü Yönetmeni Burak Günaydın tarafından verilecektir.

*Eğitim yeri; Canon Deneyim Merkezi, İstanbul Sirkeci'dir. Şehir içi veya şehir dışı tüm katılımcıların ulaşım masrafları katılımcıların kendisi tarafından karşılanacaktır.

*İlk eğitim programı: 19-22 Kasım 2019 tarihleri ve 10: 00-15: 00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.

Eğitimin kapsamı ve program başlıkları aşağıdaki gibidir:

1. Gün : EOS R Özellikleri & Aksesuarlar

2. Gün : Estetik & Işık Tekniği & Pre-Production

3. Gün : Çekim

4. Gün : Post-Production

*4 günlük eğitime eksiksiz katılım sonrası tüm katılımcılara "Videographer Uzmanlık Sertifikası" verilecektir.



www.canon.com.tr/videoegitimi

Kaynak: Teknotalk.com