EOS Coin nedir? Güncel EOS Coin yorum ve grafiği

EOS bugünkü fiyatı ₺29,51 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺18.373.975.143 TRY. EOS son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #25, piyasa değeri ₺28.072.679.124 TRY. Dolaşımdaki arz 951.342.820 EOS coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

EOS COİN NEDİR?

EOSIO blockchain, kendi içindeki kripto para birimi EOS ile çalışan ve platformu üzerinde merkeziyetsiz uygulamaları (DApp) destekleyen merkeziyetsiz bir sistemdir. Sistemin kendi tokeni olan EOS, çoğunlukla iş amaçlı kullanılıyor ve EOS ekosisteminde yer alan DApp'leri fonlamak için de "pay" (stake) işlevi görüyor. Mayıs 2017'de block.one tarafından hayata geçirilen EOS, kısaltma olarak bir anlam ifade etmiyor çünkü geliştiricileri, şu ana kadar isimle ilgili resmi bir tanımlama yapmadı. Bitshares ve Steem'in kurucusu olarak tanınan Dan Larimer, block.one CTO'su olarak görev yapıyor.

EOS, 2017'de ilk olarak yıl boyu süren bir ilk kripto para arzı (ICO) gerçekleştirdi. Beş günlük bir periyotta toplam 200 milyon (tokenlerin %20'si) dağıtıldı. Yılın geri kalanında ise 700 milyon (%70) daha dağıtıldı ve 100 milyon (%10) emanet olarak block.one'da tutuldu.

EOS protokolü, gerçek bir bilgisayarın donanımının (işlem için CPU(lar) & GPU(lar), yerel/RAM belleği ve hard-disk depolaması) çoğu özelliğini taklit ederek Google'ın Play Store ve Apple'ın App Store mağazaları gibi davranıyor. Bu hesaplama gücü EOS kripto para birimi sahiplerine eşit bir şekilde dağıtılıyor. EOS, ayrıca arayüz gelişimi için kullanılan bir web araç takımını destekliyor.

EOSIO, merkeziyetsiz ve kendi kendini yöneten bir şirket modeli üzerinden, endüstriyel ölçekte DApp'lerin kurulumunu sağlayan bir akıllı sözleşme platformu ve merkeziyetsiz işletim sistemi olarak çalışıyor. İşlem ücretlerini ortadan kaldırmayı vadeden akıllı sözleşme platformu, ayrıca saniyede milyonlarca işlemi gerçekleştirebileceğini öne sürüyor. EOS (EOS) yazılımı, merkeziyetsiz uygulamaların dikey ve yatay ölçeklenebilmesi için tasarlanmış bir blockchain mimarisi sunuyor. Çoklu CPU çekirdeği ve/veya CPU kümelerinde çalışan EOS yazılımı, hesap oluşturma, kimlik doğrulama, veritabanı, eşzamansız iletişim ve uygulama programlamaya olanak tanıyor.

EOS Madenciliği Nasıl Yapılır?

EOS, iş ispatı kripto para birimleri gibi üretilemiyor, çünkü yetkilendirilmiş bir pay ispatı sistem kullanıyor. Onun yerine blok üreticileri, yeni blokları oluşturuyor ve ürettikleri her blok için yeni üretilen EOS tokenleri ile ödüllendiriliyor. Blok üreticilerinin kendilerine olması gerekenden yüksek ödül vermeleri, yıllık toplam token arzının %5'ten fazla artmasını engelleyen bir limit mekanizması tarafından engelleniyor. EOS token sahipleri, EOS ideallerine uymadığını düşündüğü blok üreticilerini oy birliğiyle görevden uzaklaştırma gücüne de sahip bulunuyor.

EOS Nasıl Satın Alınır?

EOS satışı yapan tüm kripto para borsalarından, bu kripto parayı satın alabilirsiniz.