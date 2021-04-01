EOKA nedir, açılımı ne? EOKA ne demek? EOKA ne anlama geliyor? Enosis nedir, ne demek?
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EOKA nedir, açılımı ne? EOKA ne demek? EOKA ne anlama geliyor? Enosis nedir, ne demek?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
EOKA nedir, açılımı ne? EOKA ne demek? EOKA ne anlama geliyor? Enosis nedir, ne demek?

EOKA kısaltmasının açılımı merak ediliyor. Peki, EOKA nedir, ne demek? EOKA ne anlama geliyor? EOKA lideri kim? EOKA amaçları nedir? Enosis nedir, ne demek?

EOKA nedir? EOKA ne anlama geliyor? EOKA kısaltmasının açılımı nedir? EOKA ile ilgili bilgiler nelerdir?

EOKA NEDİR? AÇILIMI NE?

EOKA, (Ethniki Organosis Kyprion Agoniston: Kıbrıslıların Millî Mücadele Örgütü), Kıbrıs'ta Britanya sömürge yönetiminin sonlanması ve adanın Yunanistan'a bağlanması (Enosis) için uğraşan Kıbrıslı Rum silahlı örgüttür.

  • EOKA açılımı : Ethniki Organosis Kyprion Agoniston
  • EOKA Türkçe açılımı : Kıbrıslıların Millî Mücadele Örgütü

OLUŞUMU

Liderlik:

EOKA, Yunan ordusundaki Rum bir subay olan; I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı'nda ve komünist karşıtı silahlı mücadelede faaliyet göstermiş Yeoryos Grivas liderliğinde kuruldu ve faaliyet gösterdi. Grivas, Bizans söylencelerinin kahramanı, işgalcileri Bizans topraklarından atmasıyla bilinen Digenis Akritas'a atfen "Digenis" takma adını kullandı. Grivas'tan sonra komuta kademesinin ikinci sırasında, yine Yunan ordusunda subay olan, ancak saha tecrübesi bulunmayan Grigoris Afksentiu vardı.

Amaçlar:

Filistin'de gerilla yöntemlerini kullanarak İngilizler ile savaşan ve sonunda İngilizlerin Filistin'i terk etmek zorunda bırakan Irgun'u örnek almıştır. Yunan İç Savaşı'nda Yunan komünistlere karşı mücadele eden Grivas, 1951 yılında adada gönüllüler toplayarak Yunanistan'a eğitime götürmüştür. 1954 yılında eğitimi alan savaşçılar ile Kıbrıs'a geri dönmüştür. EOKA 1 Nisan 1955 tarihinde ilk sabotaj eylemini gerçekleştirmiştir.

Yunanistan'da eğitilen mensuplar İngilizlere saldırmışlardır. Ayrıca AKEL taraftarlarını ve İngilizler için çalışan Kıbrıslı Rumları öldürmeye çalışmıştır. Grivas, 1958 yılından sonra ise Kıbrıs Türklerini hedef alan saldırılara başlamıştır.

ENOSİS NEDİR?

Enosis 1930'lu senelerde Birleşik Krallık idaresinde bulunan Kıbrıs adasının "Yunanistan'a bağlanması" anlamında kullanılmıştır. Genel anlamı ise politika açısından "bir ülkenin sınırlarına dahil olma, birleşme" anlamına gelmektedir.

Yunanca olan Enosis sözcüğü, birleşme anlamına gelir.

Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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