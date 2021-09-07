SPOR Enzo Crivelli, Antalyaspor'a imzayı attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Enzo Crivelli, Antalyaspor'a imzayı attı

SPOR Enzo Crivelli, Antalyaspor'a imzayı attı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Enzo Crivelli, Antalyaspor'a imzayı attıVIDEO YOKTolga YILDIRIMANTALYA, (DHA) -SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Enzo Crivelli'yi 1 yıllığına kiraladı.

Enzo Crivelli, Antalyaspor'a imzayı attı

VIDEO YOK

Tolga YILDIRIMANTALYA, (DHA) -

SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Enzo Crivelli'yi 1 yıllığına kiraladı. Crivelli, Antalyaspor'a geliş amacım Başakşehir'deki ilk sezonumdaki performansımı tekrarlamak ve üstüne koyup daha büyük başarı yakalamak dedi.

Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir forması giyen 26 yaşındaki Fransız golcü Enzo Crivelli'yi kadrosuna kattı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Fraport TAV Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, Crivelli ile birlikte Antalyaspor olarak 12'nci transferi tamamladık. Kendisini satın alma opsiyonuyla 1 sene kiraladık. Hem Crivelli hem Antalyaspor için hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu.

Altay, transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Yönetim kurulu üyesi Kerem Çankaya da futbolcuya başarı diledi.

Fransız golcü Crivelli ise Antalyaspor'da olmaktan çok mutluluk duyduğunu söyledi. Takımın başarısı için mücadele edeceğini dile getiren Crivelli, şöyle konuştu

Başarılı olmak istiyorum. Takıma yardımcı olup ligi en iyi sırada bitirmek için maksimum katkı sağlamak istiyorum. Geldiğim ilk andan itibaren sıcak karşılama için kulüp yönetimine teşekkür ediyorum. Süper Lig'de benimle ilgilenen başka kulüpler de oldu. Diğer kulüplerden arama ya da mesaj almadım. Bu kulüpte olduğu gibi hiç bir hoca benimle temasa geçip, istekli olduğunu göstermedi. Başakşehir'de hoca ile ilgili sıkıntı yaşamadım. Başakşehir konusu 2 -3 gün öncesine kadar vardı. Şimdi Antalya'dayım. Orada çok güzel günlerim geçti, şampiyonluk yaşadım. Antalyaspor'a geliş amacım Başakşehir'deki ilk sezonumu tekrarlamak ve üstüne koyup daha büyük başarı yakalamak. Çok iyi takım ruhu yakalayıp kolektif şekilde başarı olunca benim de daha üst seviyede performansımı göreceksiniz.

SPOR Enzo Crivelli, Antalyaspor'a imzayı attı
SPOR Enzo Crivelli, Antalyaspor'a imzayı attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı Deniz Akkaya
Spor Cristiano Max Meyer Ali Öztürk Şenol Güneş Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
SPOR Enzo Crivelli, Antalyaspor'a imzayı attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.09.2021 13:08:32. #1.13#

title