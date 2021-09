Envy VALORANT Masters Berlin Turnuvasında Büyük Finale Yükseldi

Envy VALORANT Masters Berlin yarı finalinde rakibi 100 Thieves'i 2-0 yenerek turnuvanın bir diğer finalisti olmayı başardı.

Gambit Esports VALORANT Masters Berlin Turnuvasının İlk Finalisti Oldu

VALORANT Masters Berlin yarı finalinde 2 karşılaşmadan biri her ikisi de Kuzey Amerika takımı olan Envy ve 100 Thieves arasında gerçekleşti. Büyük finale yükselmek için yapılan mücadelede kazanan taraf Envy oldu. Envy turnuva başından itibaren rakiplerini 2-0 yenerek bir kez bile map vermeden büyük finale kadar gelmeyi başardı.

100 Thieves ise yarı finale kadar bazı mapler verse de sürekli yenen taraf olarak buraya kadar gelmişti. Envy tarafından mağlup edildikten sonra 100 Thieves ekibi turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. İşte yarı final karşılaşmasının özeti:

Haven 13-5 (Envy Galibiyeti)

Karşılaşmanın ilk haritası Envy tarafından seçilen Haven oldu. Oyunun ilk 3 raundu başarılı bir şekilde 100 Thieves takımına gitti. Bu noktadan sonra Envy, ilk yarının kalan tüm rauntlarını kazanarak büyük bir başarıya imza attı ve ilk yarıyı 9-3 kapattı. İkinci yarıda rakibine karşı sadece 2 raunt kaybeden Envy, 13.raundunu da alarak ilk haritayı kazandı. Böylece genel skor 1-0 oldu. Maçın MVP'si 31/9/2'lik skorla "yay" oldu.

Ascent 13-8 (Envy Galibiyeti)

Karşılaşmanın ikinci haritası ise 100 Thieves tarafından seçilen Ascent oldu. İlk yarı oldukça çekişmeli geçti ancak Envy 7-5 önde kapatmayı başardı. İkinci yarıda Envy oyuna hakim olmaya başladı ve müthiş oyunlar ortaya koydu. 100 Thieves ikinci yarıda sadece 3 raunt alabildi ve 8.raundundan öteye gidemedi. Envy, başarılı oyunuyla 13-8'lik skorla birlikte rakibini mağlup etmeyi başardı. Genel skor 2-0'a geldi ve galip taraf Envy oldu. Maçın MVP'si her iki maçta da müthiş performans gösteren "yay" oldu.

Böylece Envy VALORANT Masters Berlin turnuvasında Büyük finale yükselen bir diğer takım oldu. Kuzey Amerika bölgesini temsil eden Envy, EMEA bölgesi takımı Gambit Esports ile 19 Eylül 2021 TSİ 19.00'da Büyük final mücadelesi oynayacak. Turnuvanın maç tablosuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

The post Envy VALORANT Masters Berlin Turnuvasında Büyük Finale Yükseldi appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri