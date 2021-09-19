Envy VALORANT Masters Berlin Turnuvasında Büyük Finale Yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Envy VALORANT Masters Berlin Turnuvasında Büyük Finale Yükseldi

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Envy VALORANT Masters Berlin Turnuvasında Büyük Finale Yükseldi

Envy VALORANT Masters Berlin

Envy VALORANT Masters Berlin yarı finalinde rakibi 100 Thieves'i 2-0 yenerek turnuvanın bir diğer finalisti olmayı başardı.

The post appeared first on .

Envy VALORANT Masters Berlin yarı finalinde rakibi 100 Thieves'i 2-0 yenerek turnuvanın bir diğer finalisti olmayı başardı.

Gambit Esports VALORANT Masters Berlin Turnuvasının İlk Finalisti Oldu

VALORANT Masters Berlin yarı finalinde 2 karşılaşmadan biri her ikisi de Kuzey Amerika takımı olan Envy ve 100 Thieves arasında gerçekleşti. Büyük finale yükselmek için yapılan mücadelede kazanan taraf Envy oldu. Envy turnuva başından itibaren rakiplerini 2-0 yenerek bir kez bile map vermeden büyük finale kadar gelmeyi başardı.

100 Thieves ise yarı finale kadar bazı mapler verse de sürekli yenen taraf olarak buraya kadar gelmişti. Envy tarafından mağlup edildikten sonra 100 Thieves ekibi turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. İşte yarı final karşılaşmasının özeti:

Haven 13-5 (Envy Galibiyeti)

Karşılaşmanın ilk haritası Envy tarafından seçilen Haven oldu. Oyunun ilk 3 raundu başarılı bir şekilde 100 Thieves takımına gitti. Bu noktadan sonra Envy, ilk yarının kalan tüm rauntlarını kazanarak büyük bir başarıya imza attı ve ilk yarıyı 9-3 kapattı. İkinci yarıda rakibine karşı sadece 2 raunt kaybeden Envy, 13.raundunu da alarak ilk haritayı kazandı. Böylece genel skor 1-0 oldu. Maçın MVP'si 31/9/2'lik skorla "yay" oldu.

Ascent 13-8 (Envy Galibiyeti)

Karşılaşmanın ikinci haritası ise 100 Thieves tarafından seçilen Ascent oldu. İlk yarı oldukça çekişmeli geçti ancak Envy 7-5 önde kapatmayı başardı. İkinci yarıda Envy oyuna hakim olmaya başladı ve müthiş oyunlar ortaya koydu. 100 Thieves ikinci yarıda sadece 3 raunt alabildi ve 8.raundundan öteye gidemedi. Envy, başarılı oyunuyla 13-8'lik skorla birlikte rakibini mağlup etmeyi başardı. Genel skor 2-0'a geldi ve galip taraf Envy oldu. Maçın MVP'si her iki maçta da müthiş performans gösteren "yay" oldu.

Böylece Envy VALORANT Masters Berlin turnuvasında Büyük finale yükselen bir diğer takım oldu. Kuzey Amerika bölgesini temsil eden Envy, EMEA bölgesi takımı Gambit Esports ile 19 Eylül 2021 TSİ 19.00'da Büyük final mücadelesi oynayacak. Turnuvanın maç tablosuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

The post Envy VALORANT Masters Berlin Turnuvasında Büyük Finale Yükseldi appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Göksel Bergen Bensu Soral Kylie Jenner
Spor Arda Turan Şenol Güneş Abdullah Avcı Halis Özkahya Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Envy VALORANT Masters Berlin Turnuvasında Büyük Finale Yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 00:56:31. #1.11#