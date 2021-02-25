Enver Yücel: Türkiye eğitimde fersah fersah önde

BAHÇEŞEHİR Koleji, Bursa'daki 4'üncü kampüsünü Emel Atabay kuruculuğunda Nilüfer İlçesi'nde açtı. Açılış töreninde konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "İstanbul, Washington, Berlin, İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kanada'da pandemi sürecinde nasıl eğitim yapıldığını hep izledim. Biz onlardan fersah fersah daha öndeyiz" dedi.

Bahçeşehir Koleji'nin Bursa'daki 4'üncü kampüsündeki açılışına, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Prof. Dr. Levent Eraslan ile çok sayıda kolej çalışanı katıldı. Törenden önce açtıkları yeni kampüsle ilgili açıklama yapan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, özellikle pandemi dönemiyle beraber hayatlarına giren uzaktan eğitimle 20 yıl önce tanıştıklarını ifade etti.

Enver Yücel, "Bahçeşehir Koleji olarak Bursa'daki 4'üncü kampüsümüzü Nilüfer'de açıyoruz. 17 yıl önce İstanbul dışındaki ilk kampüsümüzü de yine Bursa Nilüfer'de açmıştık. Nilüfer'de yeni bir kampüse kavuşuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki Bahçeşehir Koleji kampüslerine yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Dün de Antalya Serik'te 2021-22 eğitim öğretim yılında faaliyete geçecek Aspendos kampüsümüzü tanıttık. Pandemi döneminde eğitim yatırımlarına devam ediyoruz. Böyle bir dönemde eğitime dair yatırımlar daha da büyük anlam taşıyor ve bizi daha fazla heyecanlandırıyor. Dünyanın ekonomik olarak daraldığı bir dönemde biz, eğitim yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Eğitim yatırımları durmamalıdır" diye konuştu.

"TÜRKİYE OLARAK EĞİTİMDE FERSAH FERSAH ÖNDEYİZ"

Eğitim yatırımlarının durmaması gerektiğini anlatan Enver Yücel, "Eğitim yatırımları hangi koşullarda olursa olsun devam etmelidir. Kurtuluş Savaşı'nda bile Atatürk eğitimi önemseyip geri kalmasını istememiştir. Bizim de pusulamız bu yöndedir. Biz, 52 yıllık bir kurumuz ve bunu devam ettireceğiz. Her çocuk kaliteli eğitim hakkına sahiptir. Bunun için de Türkiye'nin her noktasına okullarımızı götürmeye devam ediyoruz" dedi.

Pandemi nedeniyle küresel çapta zorlukların yaşandığını anlatan Enver Yücel, "Ancak pandeminin eğitim için açtığı yeni olanaklar da oldu. Uzaktan öğretimle biz, 20 yıl önce tanıştık. Türkiye'nin her yerinde uzaktan eğitim yapıyoruz. Zaman ve mekan kavramı ortadan kalkmış durumda. Doğu ve Güneydoğu'da kar yağdığı zaman biz dersleri aksatmıyoruz. Bir yıldır pandemi dönemi devam ediyor. Bu süreçte, dijital eğitime daha önceden yapmakta olduğumuz yatırımlarımız sayesinde Türkiye'de uzaktan eğitimi de dijital eğitimin her alanını da en iyi yapan kurumların başında geliyoruz. Dünyada da bu işi yapan en iyi kurumuz, en iyi yapan ülkelerin başındayız. Dünyada 6 noktada üniversite kampüsümüz var. İstanbul, Amerika, İngiltere, Kıbrıs, Kanada'da kurumlarımız var ve bu salgın sürecinde o ülkelerde eğitimin nasıl devam ettiğini izledim. Biz, onlardan fersah fersah öndeyiz. Uzaktan eğitim kazanımlarını ölçüyoruz, sistemlerimizi daha da geliştiriyoruz. Dijital eğitim artık dünyanın bir gerçeğidir. Pandemi sonrasında da hem dijital hem yüz yüze eğitim devam edecektir. Artık yeni dünyanın eğitimini, sağlığını, tarımını konuşacağız. Bunların içinde mutlaka teknoloji olacak. Dijital eğitim platformumuzda yapay zekayı kullandık. Yapay zeka tabanlı uygulamalarımızda tam ve kalıcı öğrenme deneyimini güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

"UZAKTAN EĞİTİM SALGIN SONRASINDA DA DEVAM EDECEKTİR"

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Kolejini 1994 yılında İstanbul'da kurduklarını ve 2004 yılında Anadolu'ya ilk açılışlarını Bursa'dan başlattıklarını belirtti. Hüseyin Yücel konuşmasına şöyle devam etti:

"Bursa'daki 4'üncü kampüsünü açılıyoruz. 2021-2022 eğitim öğretim dönemin Bahçeşehir Koleji olarak 63 ilde 140 kampüste faaliyet göstereceğiz. Salgın sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı etkiledi. Sağlık alanında çok ciddi bir savaş veriyoruz. Aynı savaşı ekonomide de devlet ve özel sektör olarak veriyoruz. Bizler yatırımlarımıza planladığımız gibi hiçbir şekilde ara vermeden devam ediyoruz. Ancak gördüğümüz kadarıyla salgının etkisi özel okul sektörüne ciddi anlamda darbe vurdu. Birçok özel okulun kapandığını görüyoruz. Mevcut okullarda ise öğrenci sayısının düştüğünü görüyoruz. Çünkü online eğitime özel okullar ayak uyduramadı. Devlet okulları da tam olarak ayak oturamadı. Ancak Türkiye'nin öğrenci sayısına göre çok iyi işler başardığını söyleyebilirim. Tabi ki gidilecek çok yolumuz var. İleri de göreceğiz ki, bu salgın her sektörde olduğu gibi, eğitim sektöründe de bazı farklılıkları ortaya çıkardı. Haftada 40 saatlik bir eğitim süreci varsa okullarda, bunun 40 saatinin de okulda yapmanın çok da elzem olmadığı görüldü. Kısa veya orta vadede özel okulların ön ayak olmasıyla uzaktan eğitim salgın sonrasında da devam edecektir. Yeni yeni modellerin görüleceğine inanıyorum."

UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANILAN METOT

Hüseyin Yücel, uzaktan eğitim platformları 'Metodbox'ı pandemiden iki yıl önce kullanmaya başladıklarını belirterek şunları anlattı:

"Dijital eğitim platformu, Enver Bey'in 20 yıldır üstünde durduğu ve her yerde dile getirdiği bir yatırımımız aslında. Şu an Ankara'da Bilkent Teknopark'ta yaklaşık 75 yazılımcı mühendis arkadaşımız bu platformların üzerinde 6 yılı aşkın süredir çalışıyor. Yine İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki Teknopark'ta yaklaşık 40 yazılımcı mühendis arkadaşımız bu tip platformlar üzerine çalışıyor. Bizim genel müdürlükte bulunan hiç derse girmeyen sadece içerik anlamında üretime destek sağlayan 75 eğitmenimiz var. Bu hocalarımız hiç derslere girmeden sürekli olarak kampüslerin içeriğini hazırlamada kaliteli eğitimi okullara taşımada durmaksızın çalışıyor. Salgın sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı etkiledi. Sağlık alanında çok ciddi bir savaş veriyoruz. Aynı savaşı ekonomide de veriyoruz. Ancak bizler yatırımlarımıza planladığımız gibi hiçbir şekilde ara vermeden devam ettik, edeceğiz. Tabii ne yazık ki salgının etkisi özel okul sektörüne ciddi anlamda darbe vurdu. Birçok özel okulun kapandığını ya da öğrenci sayısının düştüğünü gördük. Çünkü online eğitime her kurum ayak uyduramadı. İleri de göreceğiz ki, bu salgın her sektörde olduğu gibi, eğitim sektöründe de bazı farklılıkları ortaya çıkaracak" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Yücel'in ardından konuşma yapan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bursa'ya ilk adımı Nilüfer ilçesinde attıklarını ifade ederek, "Mevcut eğitim öğretim süreçlerinin kesintisiz devam etmesi, öğrencinin akademik öğrenmesi ve psikososyal süreçlerinin tamamlanması bu dönemde zorken, mevcut olanı hakkı ile yürütmek ve gayret sarf etmek çok önemliyken bizler yeni yatırımlar yapıyoruz. Eğitim camiası için çok önemli buluyorum" şeklinde konuştu.

Okulun Kurucu Temsilcisi Emel Atabay da lansmanda söz aldı. Okulla ilgili teknik bilgiler aktaran Atabay, "Nilüfer bizim için çok anlam ifade eden bir yerdir. Çünkü Türkiye'de eğitime başkentlik yapmış en fazla özel eğitime destek veren velilerimizin çoğunlukta olduğu ilçelerde birinci sırada olmuştur. İçinde bulunduğumuz Bahçeşehir Kolejleri Nilüfer Kampüsü 7 bin 500 metrekarelik bir alana kurulacak ve 2021-2022 eğitim öğretim döneminde kapılarını öğrencilerine açacak. Okulumuz anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinden oluşacak. Dolayısıyla bizde pandemi bittikten sonra biz de öğrencilerimizle maskesiz mesafesiz kollarımızı açacağımız günleri bekliyoruz" dedi.

Törenin ardından, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji yönetim kadrosu, protokol üyeleri ile fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı