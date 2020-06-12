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Enver Yücel, ilham veren girişimciler listesinde ilk sırada yer aldı

BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, Ernst & Young (EY) Dünya Yılın Girişimcisi programındaki halk oylamasında ilham veren girişimciler listesinde ilk sırada yer aldı.

Enver Yücel, ilham veren girişimciler listesinde ilk sırada yer aldı
12.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:54

BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, Ernst & Young (EY) Dünya Yılın Girişimcisi programındaki halk oylamasında ilham veren girişimciler listesinde ilk sırada yer aldı.

Bahçeşehir Üniversitesi açıklamasına göre, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi İstanbul Başkanı ve BM Eğitim Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi Enver Yücel, dünyanın 100'e yakın ülkesinden, tıptan bilişime farklı iş kollarında başarı gösteren 50 girişimcinin katıldığı "EY Dünya Yılın Girişimcisi" yarışmasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmıştı.

Bu yıl Türkiye'de 20'ncisi düzenlenen EY Yılın Girişimcisi programının Türkiye birincisi olarak Cannes'taki uluslararası jüri önüne çıkan Yücel, ilk kez gerçekleştirilen halk oylamasında bir başarıya daha imza attı.

"Köy çocuklarına armağan ediyorum"

Uluslararası denetim ve danışmanlık firması Ernst & Young (EY) tarafından 20 yılı aşkın süredir düzenlenen ve girişimcilik konusunda iş dünyasına yönelik dünyaca önemli ödüllerden biri olarak kabul edilen "EY Entrepreneur Of The Year - EY Yılın Girişimcisi" programının halk oylamasında Enver Yücel, ilham veren girişimciler listesinde en yüksek halk oyu ile zirvede yer aldı.

Eğitim yolculuğunda ABD'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar 6 ülkede faaliyet gösteren Bahçeşehir Üniversitesi'ni ve Edirne'den Kars'a 240 kampüste Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarını kuran Yücel, ünlü ve başarılı rakiplerini de geride bırakmış oldu.

EY Türkiye'nin, resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mutluyuz ve gururluyuz. EY Dünya Yılın Girişimcisi programında (#WEOY) ilk kez düzenlenen halk oylamasında BAU Global Başkanı Sn. Enver Yücel, ilham veren girişimciler listesinde zirvede yer aldı. Bu süreçte destek veren herkese teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enver Yücel, halkın seçiminde, hayatını adadığı ve büyük gönül verdiği eğitimdeki global vizyonunun çok etkileyici bulunduğunu belirterek, bir köy çocuğu olarak başarısını, köy çocuklarına ve tüm çocuklara armağan ettiğini ifade etti.

Tarifsiz bir gurur ve mutluluk yaşadığını aktaran Yücel, şunları kaydetti:

"52 yıldır hizmet veren eğitim kurumlarının lideri olarak; dünün, bugünün ve yarının dünyasında öncelikle iyi insan yetiştirmek ve büyük hayaller kurup hep ileriyi düşünmek, çalışma hayatımın temel felsefesi oldu. Vizyoner girişimciler yetiştirmek de en önemli girişimim olmuştur. Bütün dünya çocuklarının kaliteli eğitime erişimi için yıllardır kurumlarımla büyük emek veriyoruz. Bu emeklerimizin karşılığını da, halkın seçimiyle almış olduk. Özellikle halkın oylarıyla zirveye çıkmak daha değerli ve önemli.

Şu dönemde dünyanın gerek Kovid-19 gerekse ekonomik krizlerle boğuşurken, dikkat çeken bir girişimcinin Türkiye adına çıkması ülkem adına beni çok sevindirdi. Bütün dünyanın Birleşmiş Milletler 2030 sürdürebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için çalışmalar yapıyoruz. Artık şirketlerin, girişimcilerin sadece karlılıklarının yalnız başına yetmeyeceği, topluma insanlığa ve dünyaya neler kazandırdığı günümüzde ve bundan sonra daha da büyük önem arz edecektir. Yaptıklarımla dünyada özellikle gençlere örnek olmam, ilham vermem apayrı bir mutluluk. Bu seçimiyle beni gururlandıran önce Türk halkına sonra da dünyadaki tüm halklara teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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